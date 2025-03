Zaino da Viaggio Cabin Size 40x20x25 Per Ryanair e Wizz Air – Borsa Unisex per Laptop e Bagaglio a Mano

33,95€

(as of Mar 06, 2025 03:50:34 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Viaggiamo insieme a Lossga!

Per Ryanair Collection

Per Ryanair Collection

Per Ryanair Collection

Per Ryanair Collection

Per Easyjet Collection

Per i bagagli a mano Ryanair

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 40 x 30 x 20 cm; 580 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 dicembre 2022

Produttore ‏ : ‎ Lossga

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B0BR4XHC8N

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1031

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

【Dimensioni-Capacità】Dimensioni: 40 x 20 x 25cm Questo bagaglio a mano è adatto per Ryanair, EasyJet, Flybe, TUI, Lufthansa, Jet2, Qantas, Etihad, Emirates, Norwegian, Delta, Iberia, Virgin Atlantic, British Airways e Turkish Airlines ecc.

【Scomparto Multifunzionale】Tasca bagnata separata per ombrello, asciugamano; Una borsa per laptop con fascia elastica per laptop, Una borsa interna della maglia con cerniera per il telefono, carte d’identità; due tasche interne aperte per ipad, rivista; Borsa anteriore per biglietto, chiavi; Ampio scomparto principale per vestiti, altri elementi essenziali di viaggio; Una tasca antifurto per telefono, ecc.

【 Allevia La Pressione Delle Spalle 】 Lo zaino viaggio utilizza materiale a nido d’ape traspirante sulle spalline imbottite e sulla schiena, che può mantenere comfort e traspirabilità quando indossato per lungo tempo. Inoltre, sul retro dello zaino è stato progettato un cinturino per il bagaglio, che può essere collegato al bagaglio, rendendolo leggero da trasportare.

【Impermeabile e Durevole 】Realizzato in materiale composito resistente all’acqua, con cerniere di alta qualità e cuciture rinforzate per una durata duratura. Sarà un regalo perfetto come zaino da lavoro d’ufficio, zaino da viaggio all’aperto, per donne, uomini.

【180°Tasca Pprincipale Aperta】Per renderti più veloce e molto più comodo, la tasca principale di questo zaino portatile può essere aperta a 180 gradi come una valigia. Quindi è molto più facile e veloce per voi prendere e mettere cose, come il portatile, quando si passa attraverso il controllo di sicurezza.