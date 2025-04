Zaino da Viaggio 40x20x25 per Ryanair: Borsa Cabina Antifurto per Laptop e Scuola

Prezzo:

VMIKIV si impegna a creare prodotti di alta qualità e confortevoli che soddisfano le vostre esigenze per l’uso in diversi scenari. L’enfasi è sul comfort e sulla leggerezza quando si viaggia. L’aspetto classico e i diversi colori consentono di soddisfare tutte le esigenze.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 40 x 20 x 25 cm

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 18 settembre 2022

Produttore ‏ : ‎ VMIKIV

ASIN ‏ : ‎ B0C8YFF9PB

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

I clienti apprezzano la capienza dello zaino, con molti scomparti che permettono di riporre numerose cose. Lo considerano un prodotto di buona qualità, pratico e comodo da utilizzare per viaggi brevi in aereo. Inoltre, lo trovano utile come bagaglio a mano e funzionale sotto diversi aspetti.