Zaino da Viaggio 20L/30L Beige – Bagaglio a Mano Ryanair Easyjet

Zaino da Viaggio 20L/30L Beige – Bagaglio a Mano Ryanair Easyjet

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €42.99 – €36.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Backpack for Ryanair Easyjet Travel Backpack Hand Luggage Small Cabin Bag 20L/30L for Flights Women Men, beige

Zaino da Viaggio Ryanair & Easyjet

Scopri il comfort e la praticità dello Zaino da Viaggio VANKEV, progettato per i viaggiatori moderni. Con una capacità di 20L e dimensioni compatibili (40x20x25 cm), questo zaino è perfetto come bagaglio a mano per Ryanair e Easyjet. Dimentica le spese extra per i bagagli oversize!

Design Intelligente e Organizzazione Efficiente

Il nostro zaino è dotato di due ampi scomparti, ideali per riporre vestiti, quaderni e altro. La tasca dedicata per il laptop può ospitare un dispositivo fino a 14 pollici. Grazie al pocket frontale, potrai tenere a portata di mano gli oggetti più piccoli. Inoltre, numerose tasche, tra cui una impermeabile e una anti-furto, garantiscono massima sicurezza e funzionalità.

Vantaggi Pratici

  • Design approvato TSA: si apre fino a 180 gradi per un passaggio veloce ai controlli di sicurezza.
  • Cinghie ergonomiche e schienale imbottito: riducono il carico sulle spalle, migliorando il comfort anche nei viaggi più lunghi.

Materiali di Alta Qualità

Realizzato in poliestere resistente e antigraffio, lo zaino vanta cerniere metalliche lisce per una lunga durata. È dotato di una maniglia superiore e di una laterale per un trasporto semplice e versatile.

Non lasciare che il tuo prossimo viaggio sia stressante! Scegli lo Zaino da Viaggio VANKEV e viaggia con stile e comodità. Acquista ora e inizia la tua avventura!

