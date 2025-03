Zaino da Cabina Ryanair 40x20x25 con Caricatore USB – Borsa Multifunzionale da Viaggio 20L per Uomo e Donna, Ideale per Scuola e Trekking

26,96€ - 25,61€

SU WENIG,

Fondata nel 2019, WENIG è una marca professionale impegnata negli zaini,concentrata sullo sviluppo e sulla progettazione di zaini multifunzionali.

Ci impegniamo a fornire zaini di altissima qualità a ogni cliente di utilizzare, prende sempre l’esperienza di utilizzo dei clienti come primo posto.

Per esplorare e perseguire una moda e zaino di qualità, in modo che si può godere la vostra vita più elegante e conveniente.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 40 x 20 x 25 cm; 690 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 gennaio 2024

Produttore ‏ : ‎ WENIG

ASIN ‏ : ‎ B0CQM171MK

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

BORSA DA CABINA DI DIMENSIONI PERFETTE PER RYANAIR E BORSA DA VIAGGIO SOTTO IL SEDILE – Le dimensioni dello zaino da cabina sono 40x20x25 cm, Capacità: 20 litri. Le dimensioni perfette sono conformi al bagaglio a mano gratuito di Ryanair, Non c’è bisogno di preoccuparsi di pagare spese di spedizione extra per i bagagli di grandi dimensioni. È così compatto che può essere riposto nella cappelliera e sotto il sedile. Perfetto per la maggior parte delle compagnie aeree, per easyJet, per Wizz Air

MOLTO SPAZIO E TANTI SCOMPARTI – Questa borsa aerea sembra piccola, ma è sorprendentemente spaziosa, permettendoti di riporre tutti gli oggetti essenziali per il tuo viaggio. Un ampio scomparto principale con cerniera Con cinghie di compressione può essere aperto come una valigia è abbastanza spazioso per i vestiti. Parte anteriore Scomparto con cerniera con diverse sezioni organizer che consente un accesso rapido. Una tasca in rete sul lato per la bottiglia d’acqua.

SCOMPARTO PER COMPUTER PORTATILE SEPARATO PER COMPUTER PORTATILE DA 14 POLLICI E MANICHE PER TROLLEY – Questo piccolo zaino da viaggio con tasca separata per laptop, adatto per laptop da 13,14 pollici. Il retro della borsa da viaggio è dotato di una speciale cinghia per la manica del trolley, che puoi installare rapidamente il flight bag sul manico estensibile del trolley per liberare le spalle e facilitare il viaggio.

PORTA DI RICARICA USB E ANTIFURTO E CINGHIE DI COMPRESSIONE LATERALI – Con cavo di ricarica USB integrato, la borsa per bagaglio a mano con porta USB ti offre un modo più conveniente per caricare il tuo telefono mentre cammini. Sul retro è stata progettata una tasca nascosta per riporre il passaporto , portafoglio e altri oggetti di valore. Con cinghie di compressione laterali su entrambi i lati sono utili per chiudere la borsa, mantenendola compatta e snella.

DESIGN SCHIENALE CONFORTEVOLE E TRACOLLA TRASPIRANTE E CINGHIE TORACE REGOLABILI – Comodo design posteriore con flusso d’aria con imbottitura ventilata multipannello spessa e morbida. Spallacci larghi traspiranti e regolabili con molte imbottiture in schiuma alleviano lo stress delle spalle. Due manici con imbottitura in schiuma per il trasporto a mano comodo e facile. Progetta una fibbia fissa sul petto per ridurre il peso del carico.