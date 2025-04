Zaino da Cabina Ryanair 40x20x25 – Bagaglio a Mano Antifurto per Viaggiatori e Studenti

31,95€ - 19,79€

(as of Apr 19, 2025 17:23:16 UTC – Details )

Prezzo:





Informazioni su VMIKIV:

VMIKIV si impegna a creare prodotti di alta qualità e confortevoli che soddisfano le vostre esigenze per l’uso in diversi scenari. L’enfasi è sul comfort e sulla leggerezza quando si viaggia. L’aspetto classico e i diversi colori consentono di soddisfare tutte le esigenze.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20 x 25 x 40 cm; 670 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 31 agosto 2023

Produttore ‏ : ‎ VMIKIV

ASIN ‏ : ‎ B0CGZD7FF8

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

ZAINO PER RYANAIR: Le dimensioni dello scomparto principale più lo scomparto per il laptop: 40x18x25 cm, e la dimensione complessiva di questo zaino viaggio aereo: 40x20x25 cm. Nota: questa borsa da cabina 40x20x25 è stata progettata appositamente per le compagnie aeree Ryanair, le cui dimensioni standard del zaino cabina gratuito sono 40x20x25 cm. Se il vostro bagaglio a mano 40x20x25 supera queste dimensioni, vi saranno addebitati costi aggiuntivi

UN FORO PER LA RICARICA O L’ASCOLTO DELLA MUSICA: Progettato con un foro sul lato di questo zaino per viaggio, è facile per voi ascoltare la musica e caricare il telefono ovunque e in qualsiasi momento. Basta far passare il cavo attraverso il foro e collegare tutti i dispositivi. (Suggerimenti caldi: il pacchetto viene fornito solo con uno zaino, powerbank e cabel di ricarica del telefono non sono inclusi)

ZAINO LEGGERO PER BREVI VIAGGI: Per superare velocemente i controlli di sicurezza in aeroporto, abbiamo progettato questo zaino da viaggio donna con uno scomparto separato per il laptop, e con uno scomparto principale con apertura a 180 gradi in stile valigia. E questo zaino ha anche una tasca posteriore antifurto per tenere al sicuro le tue cose preziose. Inoltre, con un cinturino manica trolley per valigia hanldle, più facile e più a risparmio energetico

SCOMPARTI MULTIPLI ORGANIZZATI: Per un’esperienza di viaggio più confortevole, lo zaino è dotato di più scomparti per diversi oggetti. Tasca frontale per il fast pass, due tasche laterali in rete per la bottiglia d’acqua o l’ombrello, una grande tasca umida per gli articoli da toilette, diverse piccole tasche per oggetti vari, scomparto principale per i vestiti, uno scomparto per il laptop da 13,3 pollici, una tasca antifurto

COMODO E ROBUSTO ZAINO DA VIAGGIO PICCOLO: Ulteriori dettagli per questo zaino: tessuto resistente all’usura, spallacci imbottiti e doppi manici rinforzati, cerniere di alta qualità, spugna traspirante per lo schienale e custodia per trolley. Questo zaino non solo può essere utilizzato come bagaglio a mano, ma anche come zaino da giorno casual, zaino per laptop e zaino da weekend per brevi viaggi. Un compagno di viaggio ideale per voi