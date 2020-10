“Ho chiesto alle Aziende sanitarie di depositare un piano per i Covid Hospital, con restrizioni graduali, in modo che in 24-48 ore passi in Comitato tecnico scientifico regionale e poi direttamente lo acquisiremo come soggetto attuatore nell’unità di crisi della Protezione Civile”. Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa. “Continuiamo a ‘imbarcare’ ogni giorno 50 nuovi pazienti in area non critica, sono questi i reparti che fanno da riferimento per il piano di emergenza, rispetto alle terapie intensive, dove per il momento non c’è pressione: Mancano 100 ricoverati e tra 2 giorni il Veneto passa in Fascia 3”, ha spiegato.

