“In Veneto ho visto solo piazze piene di gente per bene che protesta pacificamente, nessun negozio devastato o assalto alle auto della polizia: gente che non vuole sussidi, ma chiede solo di poter lavorare. E’ lodevole il segnale di civiltà dato, come sempre, dai veneti”. Così il governare del Veneto Luca Zaia ha commentato le proteste di ristoratori ed esercenti pubblici ieri sera in alcune piazze delle città del Veneto. “Persone che hanno investito contro il Covid e oggi la chiusura dei loro esercizi pubblici sembra sia l’unica condizione perché possa scendere la cura dei contagi, e credo proprio che non sarà così”, ha affermato Zaia.

