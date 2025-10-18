Zack Snyder celebra Henry Cavill su Instagram: il legame indissolubile

Il regista Zack Snyder ha recentemente aperto una pagina Instagram ufficiale per promuovere il suo nuovo film The Last Photograph, attualmente in fase di ripresa. Nel frattempo, ha colto l’occasione per rendere omaggio a uno dei suoi più cari amici, l’attore Henry Cavill, noto per il ruolo di Superman nella trilogia del Snyder-Verse.

Snyder ha condiviso un’immagine inedita di Cavill nei panni dell’Uomo d’Acciaio, scattata durante le riprese di Batman v Superman: Dawn of Justice. Nel post, il regista ha scritto: “Henry Cavill è Superman. Da Batman v Superman, girato con il mio Noctilux monocromatico da 50 mm. 3 settimane su Instagram, grazie a tutti.”

The Last Photograph rappresenta un cambiamento significativo nella carriera di Snyder, poiché per la prima volta si avventura in un progetto più piccolo e indipendente. La trama si concentra su un uomo che cerca i suoi nipoti rapiti da un cartello della droga, avvalendosi dell’aiuto di un fotografo, l’unico capace di riconoscere i criminali grazie a un volto che ha immortalato.

