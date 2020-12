Zach Rance è noto per la sua partecipazione al GF americano e anche per la bromance con Frankie Grande, nata proprio all’interno del reality. Il prezzemolino televisivo in questi giorni ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale. L’ex gieffino ha ammesso di aver amato il fratello di Ariana Grande, anche se adesso la loro storia è finita.

“Dopo il programma l’ho voluto rivedere. Sono stato etero per tutta la vita. Mi sono piaciute solo le donne fino a qualche anno fa, ma con il Grande Fratello, Frankie e io ci siamo avvicinati molto, davvero molto. Mi sono innamorato di lui, di chi era come persona. Frankie è un ragazzo super divertente, super intelligente, di bell’aspetto e col passare del tempo ci siamo avvicinati così tanto che ho capito di provare qualcosa per lui. È stato il primo ragazzo con cui io sia mai uscito. Non è stato l’unico, poi c’è stato un altro ragazzo. Adesso voglio uscire allo scoperto e dire che mi è piaciuto stare con loro due. Voglio solo fare coming out ed essere trasparente e dire che sono bisessuale, però solitamente vado con le donne. Ma volevo solo chiarire che mi sono innamorato anche di ragazzi e che potrebbe ricapitare. Spesso mi chiedevano di Frankie e non ero mai sincero del tutto, adesso ho detto la verità”.

Un applauso per il coming out, anche se mi auguro che la storia con Frankie non abbia nulla a che vedere con il fatto che lui sia il fratello di una delle più grandi star al mondo.

Big Brother’s Zach Rance comes out as bisexual:

“I’ve been straight my entire life. I’ve only liked women, but on Big Brother, Frankie & I got super close. I fell in love with who he was as a person…he was the first guy that I ever hooked up with,”

🔗: https://t.co/dpJKmGNsid pic.twitter.com/vqx02VSxs5

— Pop Crave (@PopCrave) December 10, 2020