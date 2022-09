Zac Efron vuole tornare a recitare in High School Musical, ma solo a una condizione

Sta per tornare ‘High School Musical: The Musical: La serie‘ con la quarta stagione e tra le guest star ci saranno alcuni volti storici come: Corbin Bleu, Bart Johnson, Monique Coleman, Alyson Reed, Lucas Grabeel e Kaycee Stroh. In molti si chiedono se nelle prossime stagioni ci sarà anche un comeback anche di Zac Efron. Ai microfoni di E News e Omelete l’attore americano ha lasciato una porta aperta su questa possibilità. Zac Efron (che ha parlato di chirurgia estetica) infatti potrebbe tornare a recitare nei panni di Troy, ma solo ad una condizione: il cash!

“Se ci sarò? Non posso confermarlo o smentirlo. Ma è sempre una possibilità. Se tornerò se mi pagheranno abbastanza? Sì. […] Seriamente, avere l’opportunità di tornare indietro e lavorare con quella squadra sarebbe fantastico. Sono ancora legatissimo a quel personaggio. Il mio cuore è ancora lì. Sarebbe incredibile. Spero che succeda”.

Zac Efron e Vanessa Hudgens davanti al liceo di High School Musical. IO SONO PRONTO PER IL QUARTO FILM, COSA STIAMO ASPETTANDOO pic.twitter.com/OBTosbCZ92 — Daninseries (@Daninseries) July 22, 2022

Zac Efron: “Nel lavoro cerco di evolvermi”.

Se a E News ha dichiarato di voler rifare High School Musical (a patto di essere ben pagato), in un’altra intervista Zac Efron ha spiegato di preferire le nuove sfide: “Mi trovo costantemente di fronte a due strade. La strada che porta a qualcosa che tutti hanno già visto o si aspettano, oppure quella più impegnativa, che tende a essere un po’ più confusa e sicuramente la più difficile da percorrere. E inevitabilmente scelgo sempre quella strada, quando posso. Devi crescere ed evolverti. Questo fa parte di una promessa che ho fatto a me stesso quando ero giovane. – si legge su Mister Movie – Se non mi spaventa o non mi rende nervoso o non è impegnativo o non è forse qualcosa che solo io potrei fare o che solo io potrei capire con il 100% del mio impegno… vale la pena farlo? In ogni caso quando scelgo un progetto ci metto tutto me stesso“.