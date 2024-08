Zac Efron portato in ospedale a Ibiza: “Trovato in piscina”

Vacanza movimentata per Zac Efron, che venerdì sera è anche finito in ospedale. Nell’ultimo mese l’attore di High School Musical ha girato l’Europa e da qualche giorno si trova a Ibiza con un gruppo di amici. Venerdì sera due persone che lavorano nella villa dove soggiorna il 36enne lo hanno trovato “in difficoltà” in piscina e hanno subito chiamato i soccorsi. L’attore è stato trasportato in ospedale ed è rimasto lì tutta la notte, ieri però è stato dimesso e adesso pare che stia bene, almeno così ha raccontato il suo portavoce al portale TMZ.

“Zac Efron is drowning, he needs help” https://t.co/uUmBBdYBA7 pic.twitter.com/7ZMAfTEazy

“Zac Efron è stato portato in ospedale in Spagna dopo un incidente in piscina. Un portavoce del noto attore ha confermato a noi di TMZ che è stato portato in ospedale dopo quello che è stato descritto come un incidente avvenuto in una villa a Ibiza venerdì sera. Ci hanno riferito che è stato in ospedale tutta la notte. La star è in giro per l’Europa da un po’ di tempo, con fotografi che lo hanno immortalato a Ibiza, St. Tropez, Mykonos e Parigi nell’ultimo mese. È anche salito sul palco anche con Martin Garrix all’inizio di questa settimana.

Ci hanno tranquillizzati dicendo che non era grave, tuttavia, il suo rappresentante non ha detto cosa fosse successo di preciso e come mai fosse in difficoltà in piscina, tanto da necessitare di cure. Delle nostre fonti attendibili ci hanno detto che è stato trovato all’interno della piscina da due persone che lavoravano nella villa e che lo hanno tirato fuori dall’acqua e che poi hanno subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati e l’hanno portato immediatamente in ospedale. Il suo portavoce ha assicurato che dopo i soccorsi, i controlli e le cure adesso lui sta bene ed è uscito dall’ospedale”.