All’inizio del 2019 Zac Efron ha iniziato ad uscire con Sarah Bro, la loro relazione però è durata meno di un anno. La storia tra il divo di Hollywood e la campionessa olimpica danese non è finita nel migliore dei modi e adesso la nuotatrice ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo ex. La Bro ha dichiarato di aver avuto più volte paura di Zac Efron, che durante le discussioni pare urlasse molto (e chi non lo fa?). La ragazza ha però specificato di non essere mai stata picchiata.

“Ci sono stati momenti non belli. Non ha mai alzato le mani su di me, ma visto che sono stata una campionessa di nuoto, sono stata abituata alle urla e questo è qualcosa che non posso accettare adesso, oltretutto nella mia vita privata. Se mi urlava contro? Certo, gridava molto quando si arrabbiava e mi ha fatto davvero paura in più occasioni. In quei casi volevo scappare. Poi però mi sentivo come se dovessi risolvere la situazione. Ero giovane, sono stata manipolata e quasi sottoposta al lavaggio del cervello. Ma anche perché ero confusa e innamorata, e ho scelto di chiudere un occhio di proposito.

La nostra storia d’amore era tossica. Se tutto è iniziato nel migliore dei modi, piano, piano è andata sempre peggio. Nel nostro rapporto c’era molto stress, la nostra comunicazione è peggiorata, cercavo di risolvere tutto, ma non ci riuscivo.

E sono anche diventata molto dipendente da lui. Quindi, quando ricevevo un complimento, ero completamente fatta. Potrei anche paragonarlo a una dipendenza da alcol o droghe. Mi sono chiusa molto in quella relazione, alle mie amiche non ho detto niente, stavo così male, che poi mi sono anche abituate a quella sensazione. È stato davvero difficile essere fidanzati con qualcuno come lui. Alla fine, mi sono allontanata così tanto da chi ero veramente che non riuscivo a riconoscermi”.