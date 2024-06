Zac Efron commenta la gravidanza della sua ex Vanessa Hudgens

Lo scorso marzo Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens (che vede i fantasmi) hanno annunciato le loro gravidanze e a distanza di pochi mesi è arrivata la reazione di un loro collega. Giovedì sera Zac Efron alla premiere della nuova commedia romantica A Family Affair ha risposto alle domande dei giornalisti. L’inviata di Access Hollywood ha chiesto all’attore di Cattivi Vicini cosa pensasse delle gravidanze delle sue co protagoniste di High School Musical. Zac Efron è stato molto carino e ha speso delle belle parole per la sua ex fidanzata e l’amica: “Cosa penso del fatto che presto saranno madri? Oh, saranno le migliori mamme di sempre, quelle due, mi stai prendendo in giro, oh mio Dio. Sì, ci saranno delle divertenti riunioni di famiglia in arrivo“.

Oh! Zac Efron talked about Vanessa Hudgens and Ashley Tisdale as moms: “Oh they’re going to be the best moms ever, those girls, are you kidding me, oh my gosh,” “Yeah, we’re going to have some fun family reunions coming up.” 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/gIPlowS6jd — Moree 🐾 (@MoreCortez4) June 14, 2024

Com’è possibile che siano già passati 18 anni da High School Musical?!

All’improvviso mi sento…



