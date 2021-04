Per la Giornata Mondiale della Terra (il 22 aprile) il divulgatore scientifico Bill Nye ha chiamato a raccolta molti giovani star di Hollywood per promuovere la consapevolezza di proteggere il nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Justin Bieber, Zac Efron, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Tori Kelly, Steve Aoki e molti altri volti noti hanno dato via all’Earth Day The Musical (qui per vederlo).

Oltre a commentare positivamente l’iniziativa, moltissimi sui social hanno notato un cambiamento estetico di Zac Efron. Se qualcuno ha solo espresso la sua opinione in modo educato, sottolineando come in questa clip l’attore sia apparso “diverso”, altri hanno esagerano arrivando a paragonare il divo americano ai vari Ken umani sparsi in giro per il mondo.

“Cosa si è fatto in faccia? Ha ritoccato qualcosa, si è gonfiato e sembra una bambola”, “Adesso è il Ken Umano, sembra sia fatto di gomma”, “Non sembra nemmeno lui, per fortuna i ricordi della sua vecchia bellezza rimangono intatti”.

A me sembra sempre un gran belloccio, se poi è passato da Giacomo Urtis o meno poco importa, lo prenderei lo stesso.

Gente q aconteceu com o Zac Efron? Virou o novo Ken humano agora? ;-; Antes/Depois#zecefron #harmonização #kenhumano pic.twitter.com/FWZD7fVsxp — A artista desvalorizada pela sociedade (@YasminEntz_) April 23, 2021

Depois dessa harmonização facial Zac Efron já pode participar do live action da Barbie( que tem a Margot Robbie) como o Ken! #Barbie #ken #zacefron #nerdtatuado pic.twitter.com/SnxQsdN3GB — Nerd Tatuado (@nerdtatuado) April 23, 2021

Zac Efron quer ser o novo Ken Humano! pic.twitter.com/Tt8PP0fZZm — Rafael Leal (@RAFAELLEAL777) April 22, 2021

zac efron virou o cosplay do Eduardo Costa serio eduardo Costa//zac efron pic.twitter.com/wjpGvh3uvp — gabi🏳️‍🌈 (@gabriellegrabo3) April 22, 2021

Zac Efron, il video di Earth Day! The Musical.