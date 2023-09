Yutdeng Cappello Uomo con Visiera Piatta Unisex Militare Hat Cotone Classico Flat Top Traspirante Regolabile Cappellini da Baseball Trucker cap

Dal marchio

Cappellino da baseball

Cappellino da baseball

Cappellino baseball & panama

Cappellino da baseball

Cappellino da baseball

Berretti e cappellini

Yutdeng è specializzata in abbigliamento e accessori, concentrandosi sull’offerta di design migliori, tessuti più confortevoli e tecniche di produzione più avanzate.

Cosa rende i nostri prodotti diversi?

Abbiamo uno stile unico e una vasta gamma di cappelli, dove puoi trovare tutti i tipi di cappelli squisiti.

Vogliamo offrirti uno stile unico da abbinare a questa calda estate. Se stai cercando un cappello squisito, Yutdeng è un’ottima scelta.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2021

ASIN ‏ : ‎ B08YZBJFVF

Categoria ‏ : ‎ Uomo

🌞Disponibili nel colore classico, non importa quale colore e stile ti piaccia. C’è sempre il tuo stile! L’ampia varietà ti dà la possibilità di scegliere tra vari colori moderni e abbinarli ai tuoi outfit.

Cotone

Chiusura: Fibbia

Lavabile in lavatrice

Cappello

🌞L’ampio bordo curvo e il 100% Cotton Made lavorano insieme per mantenere la testa fresca proteggendo il viso e la pelle dai raggi UV.

🌞Questo cappellino da baseball è ideale per il tempo libero o viaggi all’aperto, vacanze, trekking, camminata urbana, ciclismo, escursionismo, corsa, caccia, pesca, giocare a baseball, basket, calcio, tennis e altro ancora.

🌞Se riscontri problemi o insoddisfazione, puoi contattarci, ti forniremo sicuramente la soluzione migliore.

14,58 €