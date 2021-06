Yuri Pennisi è durato a Love Island Italia quanto un gatto in tangenziale ed in piena modalità entro spacco esco ciao è entrato, ha fatto girare le palle a metà villa (Denis in primis) e poi è uscito perché finito a rischio eliminazione a causa di Mary, la ragazza con cui faceva coppia e che è il pubblico ha eliminato.

Con Mary fuori dai giochi Yuri è finito a rischio eliminazione e Giulia De Lellis ha chiesto a tutte le Lovers se avessero avuto voglia di fare un cambio coppia con lui e salvarlo dall’uscita, eliminando così il proprio partner. Nessuna però ha accettato e Pennisi ha abbandonato la villa, seguendo le orme di Mary, Christian, Giulia e Daniel.

“Secondo me i Lovers mi hanno temuto fin dall’inizio perché ho un carattere molto forte […] non vedevo l’ora che esplodesse qualcosa dentro il mio cuore, trovavo molto interessante Monica per il passato che abbiamo in comune“, ha dichiarato Yuri Pennisi a Giulia De Lellis. “Meglio esser fuori che dentro con persone che non ti dicevano le cose in faccia“, ha poi polemizzato su Instagram.

Lei star di TikTok, lui star di Instagram: per una volta gli influencer non sono stati avvantaggiati grazie al seguito dei fan, chi l’avrebbe mai detto?

E se da una parte Mary e Yuri sono stati eliminati, dall’altra sono entrati due nuovi Bombshell: Marco e Lucrezia. Lui è un personal trainer sardo che vive proprio a Gran Canaria e lei è una modella di Milano che ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata Umani contro Mutanti.