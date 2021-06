La seconda settimana di Love Island Italia è iniziata con l’arrivo in villa di due nuovi bombshell, Yulia e Yuri, quest’ultimo è il già noto Yuri Pennisi (“ho 800 mila follower su TikTok ma pubblico un video al mese“) che in passato è stato in qualche modo vicino a Denis Bergamin, visto tempo fa a Ciao Darwin.

Yuri Pennisi e Denis Bergamin hanno in comune una ex ragazza e quando quest’ultimo gliel’ha fatto notare “Io e te ci conosciamo, eh“, Yuri ha calcato la mano: “Da quello che so ti frequentavi con lei e appena ha conosciuto me non vi siete più frequentati. Eri l’ultimo con cui si stava sentendo“.

Un atteggiamento un po’ da sbruffone che Denis ha subito fatto notare agli altri ragazzi: “Yuri ama fare il fenomeno, lasciamoglielo fare, se piacciono questo tipo di ragazzi.. […] a me da fastidio il modo da fenomeno dei miei cogli**ni con cui si è presentato. Io non ci parlo con lui perché i signori stanno in silenzio, sono i fenomeni che parlano… si è presentato con un’arroganza…”.

Yuri Pennisi, il suo ingresso non è piaciuto ai Lovers

Dalla parte di Denis tutti gli altri ragazzi, in particolar modo Cesare che ha risposto: “Non capisco come hai fatto a non farlo volare in piscina“ e – rivolgendosi proprio a Pennisi – gli ha consigliato di restare più umile perché in villa c’è molto cameratismo e sono tutti molto uniti. Lo stesso Antonino ha proposto a Yuri di chiedere scusa a Denis per come si è presentato, ma il TikToker ha rifiutato: “So di stare sulle palle, ma Denis c’è qualcosa per cui io debba chiederti scusa? Ti devo chiedere scusa sulla base di cosa?“. “Assolutamente no” – ha risposto Bergamin – “Ma ci sono modi e modi di presentarsi, atteggiamenti ed atteggiamenti…“.

Lo stesso Wolf si è rifiutato di parlargli.

Chi è Yuri Pennisi? Ha un libro con Mondadori all’attivo ed è molto famoso sui social, anche se su TikTok non ha 800 mila follower come ha dichiarato, ma poco più di 500 mila.

Ecco alcuni suoi video: