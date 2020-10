Yungblud Per l’inglese Yungblud il 2021 segnerà il ritorno sul palco del Fabrique di Milano dove si esibirà con un live adrenalinico il prossimo sabato 13 novembre 2021 in occasione del ‘Life On Mars’ Tour! 💣 Biglietti in vendita generale su TicketOne dalle ore 9 di venerdì 30 ottobre.

➡️