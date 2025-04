YUNGBLUD: “Lovesick Lullaby” il nuovo inno del Brit-Pop [Guarda il video]

Yungblud ha rilasciato il suo ultimo brano, Lovesick Lullaby, una dedica alla tradizione musicale britannica. Accompagnato da un videoclip che celebra la cultura pop del Regno Unito, il singolo segna un ritorno alle radici per il cantante Dominic Harrison. Ha dichiarato che realizzare la canzone è stata un’esperienza festosa, sottolineando l’importanza di lasciare parlare il subconscio per poi dare significato alle parole il giorno successivo, durante una colazione con pesce e patatine e una tazza di tè.

L’artista ha recentemente viaggiato in cerca di significato, ma ha sentito il bisogno di tornare alla musica e alla cultura britannica. Il videoclip, diretto da Charlie Sarsfield, rende omaggio all’eredità culturale del Regno Unito, mostrando Yungblud in outfit di Burberry e Fred Perry mentre viaggia su un taxi nero londinese verso un pub affollato. Non mancano riferimenti storici, come l’omaggio alla campagna pubblicitaria del 1982 "Break the Sound Barrier".

Lovesick Lullaby sintetizza le influenze che hanno modellato la musica britannica, combinando riff potenti e un ritmo trascinante, unendo rock e melodia pop, evocando il Britpop. Questo nuovo singolo giunge dopo Hello Heaven, Hello, evidenziando la versatilità di Yungblud e la sua capacità di attraversare diversi generi, mantenendo la sua identità artistica.

Con il suo mix di provocazione e tradizione, Yungblud si conferma una delle voci più interessanti della musica contemporanea, capace di attrarre le nuove generazioni pur mantenendo vivo il legame con le radici musicali britanniche.