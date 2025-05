YUNGBLUD: Concerto di Halloween – Info e Biglietti

Yungblud ha annunciato una tappa italiana del suo tour mondiale il 31 ottobre 2025, nella notte di Halloween, alla Choruslife Arena di Bergamo, con i Palaye Royale come special guest.

L’artista britannico ha presentato il suo quarto album in studio, “IDOLS” (Parte I), in uscita il 20 giugno. Composto da 13 tracce, è descritto come il suo progetto più personale e ambizioso. Yungblud ha lavorato con il produttore Matt Schwartz in una località vicino al suo luogo d’origine nel nord dell’Inghilterra, con la collaborazione di Bob Bradley e il chitarrista Adam Warrington.

Nel suo album, Yungblud affronta il tema dell’adorazione degli eroi e il modo in cui gli individui cercano conferma attraverso gli altri, spesso mettendo le vite altrui su un piedistallo a scapito delle proprie esperienze. “Idols” è definito una moderna opera rock, un capitolo audace che Yungblud presenterà attraverso un potente spettacolo dal vivo.

Questa notizia segue l’uscita del suo ultimo singolo “Lovesick Lullaby” e di “Hello Heaven, Hello”. I suoi precedenti due album hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito e hanno avuto un grande successo a livello globale, accumulando 6 miliardi di stream.

La tracklist dell’album include: “Hello Heaven, Hello”, “Idols Pt I”, “Lovesick Lullaby”, “Zombie”, “The Greatest Parade”, “Change”, “Monday Murder”, “Ghosts Pt I”, “Ghosts Pt II”, “Fire”, “War”, “Idols Pt II”, e “Supermoon”.

Per i biglietti: VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025 | BERGAMO – CHORUSLIFE ARENA, special guest: PALAYE ROYALE.