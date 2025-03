YUNGBLUD “Ciao Paradiso, Ciao” il nuovo singolo [Guarda il video]

Yungblud torna con “Hello Heaven, Hello”, un brano ambizioso di nove minuti che unisce influenze del rock britannico passato e sonorità futuristiche. L’artista di Doncaster, già celebre per il suo approccio ribelle alla musica e la capacità di infrangere le regole dell’industria, segna un nuovo capitolo della sua carriera grazie a questa traccia, che anticipa il suo nuovo album. Con due album al numero uno nel Regno Unito e oltre 6 miliardi di stream, Yungblud è considerato uno dei cantautori più visionari della sua generazione.

“Hello Heaven, Hello” si propone come una dichiarazione d’intenti, presentando una composizione sonora complessa, caratterizzata da riff coinvolgenti e melodie evocative. Si tratta di un’opera che rifiuta le convenzioni radiofoniche e invita ad un ascolto attento e immersivo. Il brano rappresenta un viaggio di auto-riconoscimento, un addio al passato e un saluto al futuro, stabilendo la direzione del nuovo album.

Yungblud si dice entusiasta di aver scelto di pubblicare una traccia così lunga come singolo di ritorno, vedendo in questo un’opportunità piuttosto che un rischio, poiché crede che la vera innovazione nasca dal rischio stesso. Sente di essere esattamente dove dovrebbe essere, esplorando il passato, il presente e il futuro, nonché se stesso. Con l’uscita di “Hello Heaven, Hello”, il cantante invita i fan a seguirlo in questa avventura musicale. È stato rilasciato anche il video ufficiale del brano, diretto da Charlie Sarsfield.