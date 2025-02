Yulia Bruschi parla dopo che l’ex l’ha accusata di aver dormito con lui

Due settimane fa, Alfonso Signorini, al Grande Fratello, ha affrontato i rumor su Yulia Bruschi e un presunto tradimento ai danni di Luca Giglio durante il Capodanno. Signorini ha menzionato video pubblicati da Alessandro Rosica in cui Yulia appariva in compagnia di un ragazzo a una festa. Yulia ha negato le accuse, affermando di aver già smentito tutto sui social e dichiarando la sua forte relazione con Giglio. Tuttavia, Signorini ha rivelato di aver ricevuto messaggi da una donna di Lucca che sosteneva di aver visto Yulia con il suo ex compagno Simone Costa. Anche questa volta, Yulia ha negato, sostenendo che vede Simone solo per questioni legali.

Pochi giorni dopo, Rosica ha diffuso foto di Yulia con Simone in un ristorante. In seguito, durante la puntata, Yulia ha confermato di essere effettivamente uscita con Simone, spiegando che stavano mantenendo buoni rapporti per questioni legali, ma potrebbe essersi espressa male in precedenza. Simone ha aggiunto su Nuovo Tv che lui e Yulia hanno passato la notte insieme e ha chiesto un confronto diretto in trasmissione.

Yulia ha poi postato un messaggio sui social, ringraziando i fan per il supporto e affermando che non permetterà a nessuno di giudicarla ingiustamente. Ha ribadito di conoscere il proprio valore e di mantenere sempre la testa alta di fronte alle avversità. Si attende un ulteriore chiarimento sulla sua posizione, auspicando che Giglio possa uscire dal reality per fare luce sulla situazione e riprendersi Yulia.