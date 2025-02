Yulia Bruschi è tornata con l’ex Simone Costa: “Dormiamo assieme”

Yulia Bruschi e Simone Costa sembrano essere tornati a essere una coppia, o almeno così lascia intendere Simone nella sua intervista a NuovoTv. I due erano stati avvistati insieme a Lucca da una fonte anonima che ha informato Alfonso Signorini. In diretta, Yulia ha negato questa indiscrezione, spiegando che vede Simone solo in contesti legali e sempre in presenza del suo avvocato, come consigliato dai legali delle due parti. Tuttavia, Simone ha rivelato che i due si stanno frequentando nuovamente, non solo per mantenere buoni rapporti legali, ma anche in contesti più personali, come cene e serate danzanti. Ha anche affermato che hanno trascorso la notte insieme, suggerendo che Yulia non può “tenere il piede in due scarpe”.

Nel frattempo, si attende la possibile uscita di Giglio dalla Casa durante la prossima puntata, mentre sarà interessante vedere come reagirà alla notizia riguardante Yulia. Grazia Sambruna ha anche riportato di aver ricevuto informazioni da una fonte affidabile riguardo alla situazione. Secondo questa fonte, Yulia non solo frequenta Simone nelle pizzerie, ma trascorre anche notti con lui, il che va oltre quanto consigliato dai loro avvocati. Inizialmente, erano emerse delle foto che Yulia aveva negato, ma successivamente ha ammesso di averlo incontrato. Adesso, però, la relazione sembra essere diventata più intensa, lasciando pochi dubbi sulla loro riconciliazione.