Yulia Bruschi e l’ex Simone Costa dopo il GF: ‘Conviviamo insieme’

Yulia Bruschi, modella italo-cubana, è tornata al centro dell’attenzione del gossip dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Recentemente, è stata vista negli studi del programma per far visita al suo compagno Luca Giglioli, attualmente ancora nel reality. Tuttavia, secondo l’ultimo numero di Nuovo Tv, la sua relazione potrebbe essere in pericolo a causa di rivelazioni fatte dall’ex compagno Simone Costa.

Costa ha dichiarato di aver trascorso del tempo intimo con Yulia dopo la sua uscita dalla casa, affermando di aver “dormito insieme” e di aver avuto una cena e una serata di ballo. Queste rivelazioni hanno sollevato sospetti su una possibile infedeltà da parte di Yulia. Nonostante ciò, Luca ha scelto di confidare nella sua ragazza, la quale ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento con Costa.

La relazione tra Yulia e Simone era finita poco prima dell’ingresso della modella al GF, a metà settembre. Costa le aveva regalato un anello del valore di 50mila euro prima che lei entrasse nella casa, ma questo gesto non è bastato a mantenere la loro storia. In seguito, Costa ha accusato Yulia di violenza fisica, minacciando di intraprendere azioni legali, costringendo così la modella a ritirarsi temporaneamente dal reality per difendersi legalmente. La situazione si complica ulteriormente, con potenziali scenari di triangolo amoroso e la necessità per Yulia di chiarire la sua posizione.