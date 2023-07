YSTrillion Candela Romantica,50pcs Candele Rosse Candele Tealight,Candele a Forma di Cuore,Romantiche Candeline Non profumate per Matrimoni o Anniversari

Specifiche:

Nome prodotto: Candele Tea Lights Materiale: paraffina stoppino:cotone senza piombo Colore: come mostra l’immagine Caratteristiche: Senza fumo e insapore Dimensioni: (circa) 1 cm x dia. 3,5 cm/0,39×1,37 pollici Quantità: 50 pezzi

Incluso:



50 * Candele Tea Light



Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20 x 20 x 1 cm; 200 grammiProduttore ‏ : ‎ YSTrillionASIN ‏ : ‎ B0BWY6PBR2Paese di origine ‏ : ‎ CinaAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Caratteristiche: Il nostro lumino è realizzato in paraffina, che può garantire prestazioni di combustione di lunga durata fino a 1,5-2 ore. Goditi una fiamma pulita, senza fumo e tremolante.

Creazione dell’atmosfera: queste candele creano l’atmosfera romantica ideale, che si tratti di un anniversario, un appuntamento, una cena o eventi familiari.

Multiuso: queste luci da tè sono molto adatte a tutti i tuoi eventi e celebrazioni speciali. Molto adatte per banchetti di nozze, regali per feste, decorazioni per la tavola, decorazioni per la casa, piscine, matrimoni, emergenze, celebrazioni, preferenze per le feste, ecc.

Forniremo prodotti di alta qualità ed entusiasmo per il servizio ai nostri clienti. In caso di domande, risolveremo il problema entro 24 ore.

10,99 €