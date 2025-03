YPLUS Libri da Colorare ad Acqua per Bambini 1-4 Anni – Set Artistico con Pennelli e Temi Animali

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Innovazione Unica: La carta da colorare super spessa di alto livello eviterà efficacemente i problemi di sanguinamento dell’acqua. Questo libro da colorare per bambini include una penna a pennello di eccellente qualità per un riempimento uniforme e una presa facile per le mani piccole.

Motivatore di Interessi: Scopri 20 pagine di schemi non ripetitivi, suddivisi in 5 temi diversi. I tuoi bambini si immergeranno in un universo fantastico grazie a questo libro da colorare con acqua, vivendo un’infanzia colorata e avvincente.

Dettagli del Prodotto: Numeri appositamente progettati per ogni modello guideranno l’abbinamento dei colori, consentendo ai bambini di completare la colorazione senza pressioni. Ogni pagina del libro da disegno è facilmente strappabile grazie alle linee di taglio.

Giocattoli Educativi: Un ottimo approccio per promuovere la creatività e il riconoscimento dei colori, migliorando al contempo la coordinazione occhio-mano dei bambini! Mantienili lontani dai danni causati dagli schermi ed elettronica.

Regalo Perfetto: Questo oggetto libro di pittura ad acqua e bellissimo sarà un fantastico regalo per feste di compleanno, giocattolo da viaggio, ricompensa in classe, scrigno del tesoro scolastico, artigianato artistico, regalo di ringraziamento, e altro ancora.