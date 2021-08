Omar Palermo è diventato noto sul web con il nome di Youtubo Anche io. L’uomo pubblicava video mukbang che raggiungevano milioni di visualizzazioni. Il suo canale (attivo fino a due anni fa) ha superato da poco il mezzo milione di visualizzazioni. Sui social Omar non si faceva sentire da mesi e molti suoi follower si erano preoccupati.

Un altro youtuber a luglio ha scoperto che Youtubo Anche io a gennaio ha avuto un incidente, cadendo e subendo poi un intervento al ginocchio. La riabilitazione – considerando anche il suo peso – è stata molto lunga e l’ha confermato anche il padre dell’uomo.

Purtroppo oggi è arrivata la brutta notizia. I colleghi di Bufale.net hanno rivelato che Omar Palermo è morto: “Omar Palermo sarebbe morto per infarto. Non si avevano conferme ufficiali a proposito delle condizioni dello youtuber di ‘YouTubo anche io’. Attorno alle 12 di giovedì 19 agosto, però, Sciacca ha pubblicato un altro video confermando la notizia del decesso dell’uomo“.

Youtubo Anche io ci lascia e se ne va un pezzo della mia adolescenza. Mangia 40 kinder al latte e un pollo rafforzante assieme agli angeli…Ciao Maestro❤ pic.twitter.com/0aQ9DXRInB — VeroVero (@vvv_erona) August 19, 2021

Youtubo Anche Io è morto, la conferma.

La notizia è stata confermata dallo youtuber Giorgio Sciacca, che ha parlato con il cugino di Omar: “Oggi purtroppo devo confermare l’indiscrezione: il cugino, dopo aver visto i miei video, mi ha voluto informare di quello che è successo per permettermi di diffondere a tutti voi la notizia. Omar era in una clinica di Cosenza e stava facendo riabilitazione. Stava andando bene: era dimagrito ben 55 kg. Purtroppo il destino è così: non è successo quando mangiava e faceva quei video ed è successo adesso mentre era in una clinica e si stava prendendo cura di se stesso. E’ morto a causa di un infarto“.