YouTube vieta monetizzazione video creati da intelligenza artificiale

YouTube ha annunciato una nuova politica che entrerà in vigore dal 15 luglio 2025, vietando la monetizzazione dei video creati interamente tramite intelligenza artificiale. Questa decisione è stata presa per affrontare le preoccupazioni legate alla qualità e all’autenticità dei contenuti, in un’epoca in cui la tecnologia ha reso possibile la generazione automatica di video sempre più realistici.

L’espansione dell’intelligenza artificiale ha, infatti, portato alla proliferazione di contenuti ingannevoli, scorretti o falsificati, suscitando l’allerta di inserzionisti e spettatori. La presenza di deepfake e strumenti simili ha aumentato i timori riguardanti la disinformazione, le violazioni di copyright e la sicurezza dei marchi.

Di conseguenza, YouTube ha deciso di escludere dalla monetizzazione i video in cui le immagini o l’audio sono per lo più generati da AI, senza un significativo intervento umano. Questo include video animati interamente da AI o quelli utilizzanti voci artificiali, spesso creati solo per scopi monetari piuttosto che per espressione artistica.

Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale nella gestione dei contenuti digitali e potrebbe incoraggiare altre piattaforme a seguire questo esempio proattivo. Inoltre, solleva importanti questioni sulla trasparenza e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nelle industrie creative, ponendo l’accento sull’importanza dell’autenticità e della qualità nei contenuti digitali. Con l’avvicinarsi della data di attuazione, YouTube si prepara a ripensare la propria strategia per il futuro dei contenuti online.