Video di odio, estremismo, disinformazione, e complottismo continuano a circolare su YouTube grazie anche ai suoi algoritmi: a puntare il dito contro la piattaforma video di Google sono i ricercatori della rivale Mozilla Foundation in una nuova indagine che ha coinvolto oltre 38mila persone.

Per raccogliere i dati necessari allo studio, svolto tra luglio 2020 e maggio 2021, è stata utilizzata l’estensione browser RegretsReporter, installata volontariamente da migliaia di navigatori. Con questo approccio tipico del crowdsourcing si è fornito uno strumento in grado di consentire ai partecipanti di monitorare e segnalare eventuali contenuti inappropriati presenti su YouTube.

social e sicurezza

Migliaia di video violenti e inappropriati

Grazie alle informazioni ottenute è stato possibile far emergere la massa di video, provenienti da 91 Paesi differenti, che incitano alla violenza, diffondono odio, razzismo, allarme sul coronavirus e fake news o addirittura mostrano ai bambini cartoni animati del tutto inadatti a loro.

Va sottolineato che è la produzione in lingua non inglese a essere maggiormente colpita da questo fenomeno.

Un altro punto importante è che nella stragrande maggioranza dei casi (il 71%), a provocare la reazione negativa degli utenti sono stati i video consigliati dagli stessi algoritmi di intelligenza artificiale usati da Big G. Inoltre, buona parte delle clip oggetto di segnalazione violano le norme della community definite da YouTube per stabilire quali contenuti sono ammessi.

Oltre 200 video, fra quelli segnalati, sono stati rimossi, ma la cancellazione è avvenuta in netto ritardo: soltanto dopo che avevano raggiunto complessivaente circa 160 milioni di visualizzazioni.

L’algoritmo è fuori controllo?

Alla luce dei risultati della ricerca, Brandi Geurkink, autore del documento insieme a Jesse McCrosky, ha buon gioco a sostenere che la piattaforma di Google dovrebbe ammettere le sue colpe, riconoscendo la responsabilità di una cattiva progettazione dell’algoritmo. Le cui deleterie conseguenze sono danneggiare e disinformare le persone.

Il flop dei sistemi di intelligenza artificiale di YouTube, nonostante gli sforzi, è ancora più evidente se si tiene conto che l’algoritmo veicola oltre il 70% dei contenuti visualizzati sulla piattaforma.

Video

I consigli di Mozilla

Non è la prima volta che Big G si trova a dover rispondere alle critiche su questo tema. Le accuse sono piovute da più parti e contro l’algoritmo di Youtube sono scesi in campo New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. Anche i ricercatori di Mozilla, cui la società con a capo Susan Wojcicki ha replicato difendendo il suo operato, si sono espressi a più riprese, denunciando l’azione di Youtube come poco incisiva se non caratterizzata da inerzia e opacità.

A loro giudizio, per risolvere il problema sarebbero necessarie maggiore trasparenza e un’informazione più puntuale e periodica sugli algoritmi che raccomandano contenuti video. Servirebbero anche , di imporre norme più stringenti alle piattaforme e di proteggere meglio la ricerca indipendente, garanzia di obiettività.