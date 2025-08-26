YouTube migliora i video con intelligenza artificiale in Italia

Negli ultimi anni, la percezione di Internet è cambiata, evidenziando il potere dei proprietari dei siti web. Con l’introduzione di strumenti come i cookie, la verifica dell’età e ora l’uso dell’intelligenza artificiale per modificare i video, ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di Internet.

Recentemente, YouTube ha iniziato a modificare i video degli utenti utilizzando l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia leviga la pelle e altera alcune caratteristiche fisiche, come le orecchie, al fine di migliorare la chiarezza dei contenuti. YouTube ha dichiarato che si tratta di una funzione in fase di test per gli Shorts, ma molti utenti hanno espresso il loro dissenso.

Questi “miglioramenti” sembrano essere progettati per rendere difficile distinguere tra contenuti generati dall’intelligenza artificiale e quelli creati dagli utenti. Attualmente, YouTube non offre nemmeno l’opzione di disattivare queste modifiche, cosa che ha suscitato ulteriori polemiche tra gli utenti.