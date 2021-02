ROMA – Machine Learning per applicare automaticamente le restrizioni d’età ai video di YouTube, sia quelli presenti che quelli embeddati su altri siti. In modo che, quando gli utenti trovano video destinati ai maggiorenni su altri siti web dovranno effettuare il login e guardare quei video direttamente su YouTube per verificare l’età. Non solo, quanto agli utenti europei, in linea con le nuove direttive, tra cui l’AVMS (Audiovisual Media Services Directive), potrà essere richiesto ad alcuni utenti europei di verificare la propria età tramite un documento in corso di validità o una carta di credito.

Spiega Gooogle (proprietaria di YouTube) in un blogpost: “Siamo consapevoli che, in generale, utenti e creator sono nella posizione migliore per giudicare chi può vedere i loro contenuti, di conseguenza forniamo loro gli strumenti con cui gestire gli accessi. Non solo possono utilizzare le impostazioni della privacy per assicurarsi di condividere i video solo con amici e familiari o piccoli gruppi, ma li incoraggiamo anche ad applicare limiti di età ai propri contenuti quando necessario. Quando si applica un limite di età ai contenuti, per poter vedere il video gli utenti che visitano YouTube devono aver eseguito l’accesso e l’età indicata nell’account deve essere di almeno 18 anni. In caso contrario, visualizzeranno un avviso e verranno reindirizzati verso contenuti più adatti alla loro età. Le Norme della community includono indicazioni sui contenuti che dovrebbero essere soggetti a limiti di età, ad uso e consumo degli utenti che caricano video”.

L’introduzione del machine learning – l’apprendimento dell macchine, una delle tecnologie più usate nel campo dell’intelligenza artificiale – si propone dunque come motore e garanzia di questo nuovo e più sicuro approccio ai contenuti. “Attualmente il nostro team Trust & Safety applica limiti di età quando, durante la revisione dei contenuti, si imbatte in video non adatti a spettatori di età inferiore ai 18 anni”, spiega Google. “In futuro miglioreremo il nostro approccio basato sul machine learning per la rilevazione dei contenuti da sottoporre a revisione, sviluppando e adattando la nostra tecnologia in modo da applicare automaticamente i limiti di età. Gli utenti che hanno caricato i video possono presentare ricorso contro la decisione se ritengono che sia stata applicata in modo errato. Prevediamo che questi limiti di età automatici non abbiano alcuna ripercussione, o eventualmente un effetto minimo, sulle entrate dei creator che hanno aderito al Programma partner di YouTube, poiché la maggior parte di questi video viola anche le nostre linee guida sui contenuti idonei per gli inserzionisti e quindi in quei casi gli annunci sono limitati o assenti”.

In pratica, per garantire un’esperienza di visione coerente, gli spettatori che tentano di accedere ai video soggetti a limiti di età sulla maggior parte dei siti web di terze parti verranno reindirizzati su YouTube, dove dovranno effettuare l’accesso e avere almeno 18 anni per poterli visualizzare. In questo modo, il video potrà essere visualizzato solo dal pubblico adatto, indipendentemente dal luogo in cui è stato trovato. “Poiché l’utilizzo della tecnologia comporterà l’applicazione dei limiti di età a un maggior numero di video, il team responsabile delle norme ha colto l’occasione per rivedere i criteri di classificazione dei contenuti soggetti a limiti d’età. Dopo esserci consultati con gli esperti e aver valutato altri sistemi globali di classificazione dei contenuti, è stato necessario apportare solo piccole modifiche. Le pagine relative alle norme sono state aggiornate per rispecchiare le modifiche apportate. Tutte le modifiche sopra descritte verranno implementate nei prossimi mesi”.



Quanto all’Europa, la verifica dell’età dei suoi utenti si farà più stringente ed efficace. “In linea con le nuove normative, come la direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) dell’Unione europea, nei prossimi mesi introdurremo un nuovo passaggio di verifica dell’età. Nell’ambito di questa procedura, è possibile che alcuni utenti europei debbano fornire un’ulteriore prova dell’età quando tentano di guardare contenuti inappropriati per i minori. Se i nostri sistemi non riescono a stabilire che un utente ha almeno 18 anni, questi dovrà fornire un documento di identità valido o una carta di credito per la verifica dell’età. Abbiamo creato la nostra procedura di verifica dell’età in conformità con i principi sulla privacy e sulla sicurezza di Google. Sappiamo che al momento molti utenti scelgono YouTube per trovare contenuti che siano didattici e al tempo stesso divertenti. Continueremo ad aggiornare i nostri prodotti e le nostre norme con funzionalità affidabili nella ricerca di contenuti in base all’età”.