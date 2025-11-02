YouTube e Windows 11: Rimozioni Video Scatenate da Algoritmi

La moderazione automatica di YouTube sta suscitando un intenso dibattito riguardo al suo funzionamento. Recentemente, molti video che mostrano come installare Windows 11 su PC non supportati sono stati rimossi. Gli autori di questi contenuti e gli utenti contestano la decisione di YouTube, che ha classificato queste istruzioni come “pericolose”.

Il blogger Rich White, noto come CyberCPU Tech, è stato il primo a segnalare il problema, notando che il suo video sull’installazione di Windows 11 con un account locale era stato eliminato con la motivazione che potesse causare “lesioni gravi o morte”. White ha trovato difficile credere che la creazione di un utente locale potesse rappresentare un rischio significativo. Dopo aver presentato ricorso, ha ricevuto una risposta automatica in breve tempo, suggerendo che non c’era stata una valutazione umana del suo reclamo.

Altri creator, come Britec09 e Hrutkay Mods, hanno affrontato situazioni simili, con YouTube che ha rimosso i loro video senza chiarire le violazioni specifiche. La situazione è aggravata dalla mancanza di contatti diretti con i moderatori, poiché tutte le risposte sono automatiche. Inoltre, i video rimossi non presentano contenuti illegali o minacce, con il rischio principale che il sistema non avvii correttamente il sistema operativo.

Si è ipotizzato che questi blocchi possano essere influenzati dalle politiche di Microsoft, considerando che l’azienda ha recentemente eliminato le istruzioni per installare Windows 11 senza un account. Tuttavia, White ha riconosciuto che non ci sono prove concrete a sostegno di questa teoria, e attribuisce il problema alla moderazione automatica di YouTube, definita “effetto paralizzante” che porta i creator a evitare argomenti tecnici per timore di sanzioni. La richiesta è di maggiore chiarezza da parte di YouTube riguardo alle regole di moderazione.

