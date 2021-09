Youtube mette al bando le disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari sui social, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk. Lo annuncia la stessa piattaforma, spiegando che rimuoverà qualsiasi video contenente affermazioni che i vaccini non riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, o che causano l’autismo, il cancro e l’infertilità. Si tratta di un ampliamento della politica di Youtube, che aveva già bandito la disinformazione sui vaccini anti Covid.

Kennedy, rampollo della nota dinastia, è stato uno dei sostenitori più attivi della teoria (sfatata) secondo cui i vaccini causano l’autismo; e Mercola, un imprenditore che promuove terapie alternative, è stato sempre molto critico nei confronti dei vaccini.

La piattaforma video, che è di proprietà di Google, ha reso noto che da quando, lo scorso anno, ha messo al bando la disinformazione sul vaccino anti-Covid, ha rimosso 130mila video.