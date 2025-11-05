13.6 C
YouTube cancella contenuti di diritti umani palestinesi

Da stranotizie
YouTube ha rimosso oltre 700 video e chiuso tre account di importanti organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Secondo quanto riportato dal sito americano The Intercept, le pagine di Al-Haq, del Palestinian Centre for Human Rights e dell’Al Mezan Center for Human Rights sono state oscurate, eliminando contenuti che documentavano attacchi dell’esercito israeliano a Gaza e violazioni in Cisgiordania.

La chiusura degli account è avvenuta senza preavviso, confermata da YouTube, che ha indicato il rispetto delle leggi sulle sanzioni come motivazione. Queste sanzioni erano state imposte dal governo statunitense in relazione al contributo delle organizzazioni al procedimento della Corte penale internazionale contro Israele.

La conseguenza di tale azione è stata la scomparsa nella piattaforma di numerosi video denigratori, tra cui inchieste sull’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh e sulla distruzione sistematica delle abitazioni in Cisgiordania. Molti di questi contenuti sono ora disponibili solo in parte su Wayback Internet Archive e Facebook.

Un portavoce di Al-Haq ha definito la decisione di YouTube come una grave violazione dei diritti umani e della libertà di espressione, sostenendo che le sanzioni statunitensi mirano a paralizzare l’attività di indagine in Palestina e a silenziare le voci palestinesi. Questo ha effetti diretti sulle piattaforme, aumentando il silenzio intorno alle esperienze delle vittime palestinesi.

