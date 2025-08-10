Youth: la band di Sant’Antonio conquista il festival musicale

La musica può portare giovani a vivere esperienze indimenticabili e a creare legami duraturi. Recentemente, una band locale ha dimostrato questa forza, conquistando il primo premio al “Grande Festival della Musica e Rassegna” durante l’evento “La Bruttea in Carrera 2025”.

Gli Youth, un gruppo musicale nato nel progetto Rec & Play del maestro Ottavio Cocco presso il Centro Musica Academy by Sonora di Sant’Antonio di Gallura, si sono formati grazie alla passione condivisa di otto ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Questa band giovanile ha utilizzato il proprio nome per enfatizzare la loro identità e il percorso che stanno affrontando insieme.

Il progetto Rec & Play ha avuto come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi non solo a suonare, ma anche a registrare i propri brani, permettendo loro di avere una traccia tangibile della loro musica su un 45 giri. Cocco ha sottolineato l’importanza della formazione delle band per la crescita artistica e personale dei ragazzi, creando un ambiente in cui possono condividere esperienze e sfide.

La formazione degli Youth include Elia Mannu alla chitarra elettrica, Matteo Ferinaio e Marco Fenu alla batteria, Sophia Loverci e Rebecca Garau alla voce, Fabrizio Meloni alla chitarra acustica, Fabio Arru al basso e Gioia Gosciu al pianoforte. Durante le prove e le esibizioni, il gruppo ha sviluppato un’intesa forte, evidenziata anche da un episodio comico accaduto sul palco durante il festival.

Nonostante il premio in denaro di 450 euro, gli Youth considerano l’esperienza acquisita e l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico come i veri valori. Con il premio, pianificano la realizzazione di un videoclip, continuando così il loro percorso musicale. La loro avventura è solo all’inizio, con obiettivi ambiziosi per il futuro.