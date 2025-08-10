34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Musica

Youth: la band di Sant’Antonio conquista il festival musicale

Da StraNotizie
Youth: la band di Sant’Antonio conquista il festival musicale

La musica può portare giovani a vivere esperienze indimenticabili e a creare legami duraturi. Recentemente, una band locale ha dimostrato questa forza, conquistando il primo premio al “Grande Festival della Musica e Rassegna” durante l’evento “La Bruttea in Carrera 2025”.

Gli Youth, un gruppo musicale nato nel progetto Rec & Play del maestro Ottavio Cocco presso il Centro Musica Academy by Sonora di Sant’Antonio di Gallura, si sono formati grazie alla passione condivisa di otto ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Questa band giovanile ha utilizzato il proprio nome per enfatizzare la loro identità e il percorso che stanno affrontando insieme.

Il progetto Rec & Play ha avuto come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi non solo a suonare, ma anche a registrare i propri brani, permettendo loro di avere una traccia tangibile della loro musica su un 45 giri. Cocco ha sottolineato l’importanza della formazione delle band per la crescita artistica e personale dei ragazzi, creando un ambiente in cui possono condividere esperienze e sfide.

La formazione degli Youth include Elia Mannu alla chitarra elettrica, Matteo Ferinaio e Marco Fenu alla batteria, Sophia Loverci e Rebecca Garau alla voce, Fabrizio Meloni alla chitarra acustica, Fabio Arru al basso e Gioia Gosciu al pianoforte. Durante le prove e le esibizioni, il gruppo ha sviluppato un’intesa forte, evidenziata anche da un episodio comico accaduto sul palco durante il festival.

Nonostante il premio in denaro di 450 euro, gli Youth considerano l’esperienza acquisita e l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico come i veri valori. Con il premio, pianificano la realizzazione di un videoclip, continuando così il loro percorso musicale. La loro avventura è solo all’inizio, con obiettivi ambiziosi per il futuro.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Amichevole: Sampdoria supera il Pontedera 1-0 grazie a Çuni
Articolo successivo
Assistente medico digitale per le missioni spaziali NASA e Google
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.