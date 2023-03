YouShow calze da uomo, prenditi cura dei tuoi piedi



Fondata nel

2016

, YouShow è impegnata nella progettazione e nello sviluppo, nella produzione e nella vendita nel settore tessile e si impegna a fornire prodotti di qualità e soddisfacenti ai nostri clienti

Attualmente vendiamo

60,000,000+

paia di calzini, non esitate a contattarci se c’è qualche problema con i nostri prodotti, vi forniremo un servizio al 100%!

YouShow 12 Paia Calze Uomo Calzini Nero Cotone Lunghe Traspirante





Materiale

: cotone, poliestere



Taglie

: 39-42, 43-46, 47-50



Colore

: nero



Caratteristiche

: morbido e confortevole, resistente, traspirante



Adatto per

: affari, tempo libero quotidiano, sport



Polsino elastico

: i calzini sono realizzati in poliestere e hanno la giusta elasticità per una sensazione non vincolante.



Zona della punta liscia

: calze con cuciture piatte e senza sensazione di corpo estraneo



Tallone rinforzato

: le calze hanno un tallone extra rinforzato per proteggere i piedi.



Antilucido: grazie al processo di produzione perfezionato, le calze sono resistenti, non fanno pilling, non fanno la piega e mantengono la loro forma anche dopo ripetuti lavaggi

Cotone, Poliestere

Lavabile in lavatrice

OEKO-TEX Standard 100: le calze da uomo YouShow sono realizzate in pecora e poliestere e sono certificate OEKO-TEX Standard 100 per garantire l’assenza di sostanze nocive

Comfort: il cotone pettinato di alta qualità è particolarmente delicato sulla pelle e traspirante, mentre il poliestere conferisce alle calze una vestibilità perfetta ed elastica e una sensazione non vincolante

Classico preferito: i calzini neri facilitano la vestizione e sono adatti non solo per le occasioni di lavoro, ma anche per l’uso casual di tutti i giorni

19,99€