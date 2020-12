Fine anno, tempo di classifiche e dopo quelle dei migliori album e singoli del 2020, ecco anche i video più cliccati di You Tube Italia negli ultimi 12 mesi. Ovviamente a dominare questa top 10 è la performance di Morgan a Sanremo con ‘Le brutte intenzioni la maleducazione’ con ben 18 milioni di visualizzazioni, ma c’è anche Benedetta, iPantellas, Mydrama di X Factor e il Golden Buzzer di Federica Pellegrini ad Italia’s Got Talent.

1) Rai: Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston

2) Aeronautica militare: il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°

3) Fatto in Casa da Benedetta: Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile

4) iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij

5) WhenGamersFail e Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni)

6) Serie A – Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM

7) Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

8) X Factor Italia – Mydrama conquista Hell Raton con Tha Supreme e Mara Sattei

9) Ministero della Salute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine

10) Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino

You Tube ha stilato anche la classifica dei video musicali italiani con più visualizzazioni e in questo caso a trionfare sono stati due tormentoni estivi, Karaoke dei Boombadash e A Un Passo dalla Luna di Rocco Hunt. Ci sono anche Baby K e Chiara Ferragni e pure il fenomeno dell’anno, Elettra Lamborghini, ma solo con il pezzo sanremese e non con il duetto con Giusy Ferreri. Insomma, nessuna grossa sorpresa.

1) Boomdabash, Alessandra Amoroso – Karaoke (96 milioni)

2) Rocco Hunt, Ana Mena – A Un Passo Dalla Luna (60 milioni)

3) Francesco Gabbani – Viceversa (56 milioni)

4) Baby K e Chiara Ferragni– Non mi basta più (56 milioni)

5) Elettra Lamborghini – Musica E Il Resto Scompare (52 milioni)

6) Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo (52 milioni)

7) Diodato – Fai Rumore (49 milioni)

8) Ghali – Good Times (46 milioni)

9) Mahmood – Rapide (41 milioni)

10) Gaia – Chega (37 milioni)

– 1 mese alla fine dell’anno 🙀 E guardando indietro, vediamo che su @Youtube ci siamo rivolti a creator e artisti per divertirci 😃, emozionarci 💙, imparare 😷 e fare il pane “comodo” 🍞. Ecco i video piu popolari dell’anno su YouTube in Italia 👉 https://t.co/pFAALCel3v — Google Italia (@googleitalia) December 2, 2020

Dov’è Bugo?

https://www.youtube.com/watch?v=P6T3xM4_u6I

Mahmood – Rapide

Boombadash e Alessandra Amoroso – Karaoke