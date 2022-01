Il testo, la traduzione e il significato di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, brano di Aretha Franklin, pubblicato nel 1968.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman è una delle canzoni più famose di Aretha Franklin. Pubblicata nel 1968, a decenni di distanza è ancora un evergreen della musica internazionale. Dopo la morte della regina del soul, Ariana Grande e Alicia Keys eseguirono la canzone nel 2018, in alcuni dei loro concerti. “Questa è una delle mie canzoni preferite“, disse la Keys a Beats 1 Radio. “Penso che questa sia probabilmente la canzone preferita di tutti. Ecco perché ho voluto sceglierla“.

Aretha Franklin, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman: il testo

A Natural Woman fa parte di una serie di brani, insieme a Respect, I Say A Little Prayer e Think, che Aretha Franklin registrò in un periodo straordinario – alla fine degli anni ’60 – e che divennero le sue canzoni distintive. La canzone è nata quando Carole King e l’ex marito e compagno di scrittura di canzoni Gerry Goffin stavano camminando per Broadway un giorno.

Microfono concerto

Jerry Wexler della Atlantic Records si fermò accanto a loro in una limousine, abbassò il finestrino e disse: “Sto cercando un grande successo per Aretha. Che ne dici di scrivere una canzone intitolata A Natural Woman?” King e Goffin la scrissero quella notte dopo aver messo a letto i bambini. Tuttavia, è stata la voce di Franklin a dargli la sua natura singolare.

Di seguito il testo di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman nel lyric video ufficiale:

La traduzione e il significato di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Apparentemente, il testo parla di una donna che si sente apprezzata dal marito, anche se l’intensità e la forza della voce della cantante ha permesso al brano di trascendere da un’eventuale amante a cui potrebbe riferirsi, secondo quanto affermato dalla scrittrice Toyin Owoseje.

“Ha catturato il suo potere. Il modo in cui Aretha lo ha cantato gli ha dato un significato più profondo: uno di potenziamento e amor proprio“, disse Owoseje a BBC News. “Come donna di colore, questa canzone risuona ancora per me oggi”. “La società continua a metterci in fondo alla gerarchia e a trovare modi per farci dubitare di noi stesse, ma la convinzione nella sua voce ci ricorda che siamo forti“, aggiunse.