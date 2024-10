Yolo, EnVent rivede il target price e conferma Outperform

EnVent Italia SIM ha ridotto il prezzo obiettivo per le azioni di Yolo Group a 3,00 euro, rispetto ai precedenti 4,00 euro, mantenendo però il giudizio sull’azione a “Outperform” grazie a un potenziale rialzo del 100%. Yolo Group, un operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, continua a espandere la propria rete con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di mercato. Gli analisti osservano che sono in crescita le partnership, che hanno raggiunto quota 139, segnando un incremento del 40% rispetto al primo semestre del 2023, e le affiliazioni di broker sulla piattaforma YIN Yolo Insurance Network.

I risultati del primo semestre del 2024, insieme alle indicazioni fornite dal management riguardo a un secondo semestre in break-even, hanno portato gli analisti a rivedere le loro stime precedenti. In virtù di queste nuove informazioni, si è deciso di adottare un approccio cauto nelle proiezioni di crescita futura, specialmente dopo il 2024. Considerando le possibili acquisizioni e le prospettive di elevata crescita di Yolo, EnVent sta spostando le previsioni in avanti di un anno.

In sintesi, nonostante la revisione al ribasso del prezzo obiettivo, gli analisti vedono un potenziale significativo per Yolo Group nel mercato insurtech, evidenziando la sua capacità di crescere e di sviluppare partnership strategiche.