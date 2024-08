YOLO, al via il 1° settembre settimo periodo conversione obbligazioni

– YOLO Group, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che in data 1° settembre 2024 si aprirà il Settimo Periodo di Conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie YOLO denominato “Yolo Group Convertibile 5% 2022-2025” codice ISIN IT0005503856.

Durante il Periodo di Conversione, che si chiuderà in data 30 settembre 2024, ciascun Obbligazionista potrà richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio sulla base del rapporto di conversione di 1.000 Azioni di Yolo Group per ogni obbligazione presentata in conversione, al prezzo unitario implicito per singola azione pari a 4,15 euro.

Le Obbligazioni Convertibili ancora in circolazione sono 722.