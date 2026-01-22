La combinazione di biscotti e yogurt è stata provata da migliaia di utenti online, con un post che ha ottenuto 11,2 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Molti siti internet di ricette hanno aggiunto anche lo yogurt alla cheesecake giapponese da quando è diventato popolare.

Questa tendenza ha guadagnato popolarità grazie al suo “hack” come lo standing, visto come un modo semplice per mangiare la cheesecake, eliminando il tempo trascorso a cuocerla o acquistarla. Lo yogurt cheesecake giapponese richiede pochi minuti per essere assemblato, la parte più lunga del processo è il tempo trascorso in frigorifero.

Il dolcetto è stato promosso da alcuni come un’alternativa “sana e con poche calorie”, sebbene i biscotti non siano particolarmente salutari, lo yogurt greco è considerato buono perché può contenere il doppio delle proteine ​​rispetto agli altri yogurt.

Un altro vantaggio di questo trattamento è che è popolare. La prova sociale, coniata dallo psicologo Robert Cialdini, spiega come siamo attratti dal seguire le tendenze. Quando vediamo persone che ammiriamo provare nuove cose, l’impulso di fare lo stesso è la prova sociale in azione.

In questo caso, sono apparse online immagini di seducenti vasetti di yogurt con biscotti perfettamente posizionati. In risposta al fenomeno che diventa virale, gli utenti sono spinti a unirsi alla tendenza e a farne parte.