Yoga Radio Estate prende vita in Emilia-Romagna

La musica estiva torna protagonista in televisione. Martedì 2 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la quarta e ultima puntata di “Yoga Radio Estate”, lo show che ha animato le piazze dell’Emilia-Romagna con momenti musicali unici. L’evento offre l’opportunità di rivivere la festa di Modena, una serata all’insegna della spensieratezza e della buona musica pop.

Originariamente chiamato “Yoga Radio Bruno Estate”, l’evento è un appuntamento estivo in Italia dal 2002, capace di attrarre folle nei vari centri del nord, ora focalizzandosi sull’Emilia-Romagna. Nel 2025, lo show ha cambiato formato approdando su Italia 1, mirato ad ampliare il proprio pubblico. La tappa di Modena, che ha accolto tantissimi spettatori, sarà trasmessa in tv, mostrando le performance dal vivo e le interviste del backstage. A condurre la serata saranno Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari, un trio affiatato che aggiungerà simpatia e energia, guidando il pubblico tra racconti e curiosità degli artisti.

Tra i protagonisti della quarta puntata si esibiranno nomi noti della musica italiana, tra cui Aka 7even, Benji & Fede, BigMama, Carl Brave, Eiffel 65, Emis Killa, Gemelli Diversi, Lorella Cuccarini, Michele Bravi, Mida, Planet Funk, Riki, Sal Da Vinci, Sarah Toscano, Sophie and the Giants, The Kolors e Trigno.

Le prime tre puntate hanno avuto come location Reggio Emilia, Forlì e Modena; quest’ultima sarà il palcoscenico anche per l’odierno appuntamento, offrendo ancora una volta il meglio della musica estiva italiana.

La puntata sarà visibile in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.