TRA GLI ORFANI DELLO YOGA, i più disperati sono quelli dello “hot o Bikram yoga”. Praticato circa a 40 gradi rende il corpo flessuoso. Ma come si fa a riprodurre l’atmosfera in casa?

Benessere

Il “New York Times” racconta in un editoriale come gli americani orfani del Bikram yoga si stiano organizzando. Per loro Zoom non è la soluzione perché a mancare non è solo la voce dell’insegnante, ma la temperatura. Per loro lo yoga non è solo stretching, torsione, rafforzamento. Si tratta di fare queste cose in una stanza riscaldata.

Così lo scorso autunno, in uno dei più creativi attacchi di fitness imposti dal lockdown, molti si sono trasformati in yogi del bagno e dintorni. Gli irriducibili di buon mattino accendono nel bagno una stufetta; in alternativa, fanno scorrere l’acqua della doccia a temperatura altissima. Così per 10 minuti, poi chiudono la stanza per almeno un quarto d’ora e si vanno a fare un caffè. Al rientro nel bagno il miracolo è avvenuto: non resta che stendere il tappetino e accendere l’incenso profumato.

Benessere

L’importante è che il bagno non sia troppo piccolo altrimenti c’è il pericolo contusione. Il quotidiano racconta anche di una signora che ha allestito una sala yoga nel seminterrato, usando una stufetta per 24 ore per portare corpo e mente nel giusto stato meditativo grazie al calore. Risultato? Bolletta alle stelle.

Un’altra praticante ha raccontato di accendere sia la stufetta, sia di aprire acqua bollente arrotolando un asciugamano sotto la porta. Tutta questa creatività per ricreare un microclima desertico impensieriscono le scuole di yoga: come sarà possibile un giorno conciliare calore, distanziamento sociale e pratica orientale?