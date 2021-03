SEMBRANO due mondi opposti e invece l’introspettivo yoga è sbarcato sui social. Al punto che una ricerca pubblicata da SportsShoes.com ha rivelato le posizioni yoga più trendy su Instagram. Sono 100 le asana sotto esame e quindi classificate per determinare la più adatta per essere postata su Instagram.

Basta pensare che le ricerche di “yoga per principianti” on line sono aumentate del 161% su base annua. Ed ecco dunque la top delle asana “instagrammate”. La primissima è Sirsasana o posizione sulla testa con circa 2.460.154 hashtag. Attenzione però alla vanità: se non siete avanzati è consigliato eseguirla con un aiuto a cui rinunciare giusto il tempo di un clic. Segue con 912.021 hasthag la posizione del corvo o Bakasana. Quindi medaglia di bronzo alla figura dell’albero o Vrksasana con 726.379 hasthag. E poi ancora Chakrasana con 624.197 hasthag e infine la posizione del cane a testa in giù o Adho Mukha Svanasana con 543.321 hashtag.

Ed ora passiamo alle cose serie: a cosa servono queste asana oltre a fare bella figura sui social? Sirsasana è una posa avanzata che migliora l’equilibrio e la concentrazione, rafforzando anche la parte superiore del corpo. Bakasana è una posizione di livello intermedio che richiede estrema forza nelle braccia e nelle spalle, poiché l’intero peso del corpo è posto sulle braccia. Questa posa è molto benefica per la colonna vertebrale e il collo e si ritiene che migliori la digestione. Troppo difficili? Consolatevi c’è sempre la posizione dell’albero o Vrksasana che, pur essendo alla portata di tutti i principianti, è ottima per sviluppare l’equilibrio, oltre a rafforzare le caviglie, le ginocchia e la punta del piede. La posizione dell’albero è utile anche per chi ha una postura scorretta, in quanto aiuta a correggerla.

Chakrasana è considerata una posa di livello intermedio, aiuta a rilasciare le emozioni represse come la rabbia e induce felicità e senso di benessere. Questa posa è ottimale anche per i sistemi riproduttivo, urinario e digestivo. Adho Mukha Svanasana è probabilmente una delle pose più conosciute e di solito è una delle prime insegnate nei corsi per principianti. Porta ad una migliore flessibilità del tendine del ginocchio e d’Achille, aiuta la flessione dell’anca e rafforza i polsi e le caviglie.