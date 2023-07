YOCOLE Accessori per Instax Mini 11 Compatibili con Fotocamera Istantanea Instax Mini 11 Inclusa Borsa Fotografica/Album Fotografico/Obiettivo per Selfie/Filtro/Cornice per Pellicola/Adesivo

Descrizione prodotto

Set di accessori per fotocamera istantanea per Instax Mini 11 – La confezione include

1x borsa fotografica con tracolla

1x Ablum

5 x cornici per foto in piedi

2 cornici per foto in acrilico

60 adesivi con cornice

2 adesivi angolari

4 filtri colorati

10 x carta fotografica appesa

Passo 1–

Lente aperta di

fotocamera per montare il filtro su di essa.

Passo 2–

Spingi il filtro verso il basso finché non senti un clic

Passaggio 3–

La fotocamera è ora pronta per scattare una foto.

Passaggio 4–

Infine, al termine dell’acquisizione dell’immagine, l’obiettivo deve essere rimosso.

NOTA: non applicare mai troppa pressione durante la rimozione dell’obiettivo per evitare di danneggiare la fotocamera.

Obiettivo Del Primo Piano Della Fotocamera

Compatibile con i seguenti modelli di fotocamera: mini 11, mini 25.

Nota: quando si scattano foto a 25-60 cm, l’obiettivo per primi piani consente una migliore messa a fuoco.

L’obiettivo per primi piani può essere installato direttamente sulla parte anteriore della fotocamera.

1x album fotografico

Il set di album può contenere 108 foto e l’album ha 18 pagine con 6 foto per pagina. Puoi visualizzare gli album come un libro.

5x cornici per foto in piedi

5 cornici per foto di diversi colori possono far risaltare le tue foto, puoi facilmente posizionare le tue foto sul desktop, possono essere utilizzate come decorazioni per il desktop.

foto decorativa

Viene fornito con corda e clip in modo da poter appendere le tue foto.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 25,1 x 20,3 x 7,2 cm; 560 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ YOCOLE

ASIN ‏ : ‎ B0B1TDY7VP

Numero modello articolo ‏ : ‎ 3955201031

【Effetti Colore per le Immagini】 i filtri colore garantiscono colori unici durante lo scatto, con 4 filtri colore, rosso, arancione, blu, verde, che ti consentono di cambiare il colore delle tue foto. Una varietà di filtri colorati aggiunge grande stile alle tue foto e bellissimi adesivi possono decorare meglio le tue foto.

【Protezione Della Borsa Della Fotocamera】 Realizzata in materiale in pelle PU per proteggere la fotocamera da polvere, graffi e danni, fornendo la migliore protezione per la fotocamera e l’obiettivo. La parte superiore può essere aperta e chiusa liberamente, in modo da poter scattare facilmente foto senza estrarre la fotocamera quando si scattano foto. La borsa per fotocamera è dotata di una tracolla regolabile e di una tasca posteriore aggiuntiva per riporre obiettivi per selfie, foto e altro.

【Set di Album】 questo set di Album fotografico può contenere 108 foto, l’album ha 18 pagine in totale e ogni pagina ha 6 foto, che possono essere aperte come un libro per una facile visualizzazione.L’album di grande capacità può soddisfare le tue esigenze per un gran numero di foto. Allo stesso tempo, siamo dotati di molti tipi diversi di cornici per foto, fermagli e spago, puoi scegliere di esporlo sul tavolo o appenderlo.

【La Scelta Migliore per I Regali】il bellissimo set di accessori per fotocamera istantanea può essere utilizzato da solo, può essere utilizzato come archivio fotografico quotidiano per la famiglia o può essere usato come regalo per la famiglia o gli amici, come anniversario, San Valentino, festa della mamma, festa del papà , Halloween, Ringraziamento, Compleanno, Natale e altri festival.

15,99 €