“Yo soy Rosa Ricci y tu quién eres?”: Mare Fuori arriva anche in Spagna, è ufficiale

Mare Fuori sta per arrivare anche in Spagna. Dopo settimane di trattative è finalmente arrivato l’accordo ufficiale ed è subito: “Yo soy Rosa Ricci y tu quién co*o eres?“.

La serie non sarà doppiata, ma AtresMedia ha acquistato i diritti addirittura per la realizzazione di un remake. A realizzarlo sarà la stessa casa di produzione che ha prodotto UPA Next, sequel della popolare serie Paso Adelante. E molto probabilmente non sarà l’unico. Un po’ di giorni fa la casa di produzione Picomedia e Rai Fiction avevano annunciato le diverse trattative in corso per la produzione di diversi remake europei dello show.

Rosa Ricci, torna il fratello Ciro in Mare Fuori 4

In questi giorni sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori e il regista, Ivan Silvestrini, via Instagram ha detto che la trama sarà “tempestosa” e che tornerà Ciro Ricci, fratello maggiore di Rosa Ricci. Non ci sarà invece Carolina Crescentini, anche se questa domanda è stata accolta positivamente da lui: “Carolina è impeccabile, un’attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo. Se la rivedremo? Be’, non è morta“.

Maria Esposito, le prime parole su Mare Fuori 4

Su TikTok l’attrice – sul set della quarta stagione – si è così sfogata:

“Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in Mare Fuori 4. Questa stagione per me sarà molto difficile quando immensa. Sono piena di adrenalina… Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno. Non vedo l’ora di battere il primo ciak domani. SHE IS COMING BACK“.

Poche ore dopo Maria Esposito ha pubblicato un secondo video in cui si è lasciata andare alle emozioni.

“No raga veramente, non ve lo so spiegare. Non so come esprimermi. Questa stagione per me è tutto. Questa stagione è tanto difficile quanto immensa per me. Ho un’adrenalina dentro che non ve lo so dire. Non riesco neanche a dormire, io a quest’ora dovrei dormire ma non ci riesco. Non vedo l’ora di stare davanti alla camera e spero che anche quest’anno ruberò i vostri cuori”.