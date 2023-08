YMing Tealight, Lumini Cera, Candele Profumate, 48 Pack, fichi mediterranei, Limone, Primavera, Lavanda, Confezione, Set Regalo per Donna, Piccole Candele Votive per la casa

🌱Puro materiale naturale sicuro ~ Le candele profumate alle luci del tè sono realizzate con cera di soia naturale, filo di puro cotone e olio essenziale. Una fragranza ricca e duratura ti fa sentire a tuo agio. Puoi goderti il calore delle candele da tè a combustione prolungata senza fumo.🌱Tempo di combustione lungo ~ Ogni candela profumata di tealights ha un tempo di combustione di 4 ore, sufficiente per la maggior parte delle cene, matrimoni o occasioni speciali, per migliorare la decorazione.🌱Adatto per molte occasioni ~ Candele TeaLight perfette per eventi interni ed esterni. Puoi usarli in spa, bagni, sale yoga, camera da letto. Si adattano perfettamente anche ai portabicchieri in vetro.🌱Garanzia di soddisfazione al 100% ~ In caso di problemi con i nostri prodotti, non esitate a contattarci e faremo del nostro meglio per renderti soddisfatto.

€20,99