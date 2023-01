YMing Set Regalo di Candele Profumate Regali idee regalo san valentino in Cera di Soia Naturale per Donne, per Alleviare Lo Stress e Aromaterapia, Anniversario e Regali di Compleanno – 4 Pack

Descrizione prodotto

Candele di cera di soia

Realizzato con pura cera di soia naturalmente biodegradabile

Ingredienti naturali

Realizzato con estratti puri e naturali dai migliori ingredienti di tutto il mondo

Oli essenziali puri al 7%

Miscelato con la giusta quantità di olio profumato, lo rende fragrante ma non opprimente

Stoppini in cotone senza piombo

Brucia pulito, senza fuliggine

Lunga bruciatura

25-30 ore di masterizzazione

Dimensioni del contenitore di latta: 2,95 di diametro x 2,17 in H.

fatto a mano

Design unico mandala

Candele profumate portatili fatte a mano

Suggerimenti per bruciare candele profumate

1 : Non lasciare mai incustodita la tua candela profumata quando brucia.

2 : Posiziona sempre la tua candela profumata su una superficie resistente al calore prima di accenderla.

3 : Quando alla tua candela profumata rimane solo mezzo pollice di cera, è tempo di sostituirla.

4 candles Le candele profumate non devono essere bruciate per più di 2 ore alla volta e lasciare sempre raffreddare la candela per almeno due ore prima di riaccenderla.

5 : Se non hai un tagliasiepi per tagliare gli stoppini delle tue candele profumate, un paio di forbici per unghie funziona bene.

【Fragranza classica】: questo set regalo di candele profumate ha 4 odori di lavanda, fresia, vaniglia francese e rosmarino, profumi forti, aria fresca e sonno profondo.

Regalo delicato: il set regalo di candele è un regalo per le donne. Viene fornito con una splendida scatola regalo e un biglietto squisito, nessun pacchetto aggiuntivo o biglietti di auguri.

Protezione dell’ambiente: le candele sono realizzate al 93% di cera di soia, realizzate con stoppini di cotone senza piombo e oli profumati di alta qualità, morbidi e raffinati e cera di soia. Nessun fumo durante l’uso, insieme allo stoppino in cotone biologico senza piombo, fornendo un detergente e più a lungo.

【Uso versatile】: candele yoga, bagno, incontri, assistenza sanitaria. lattine portatili di banda stagnata con stampe vegetali vintage per viaggi, decorazione della stanza, accessori di memorizzazione. Fornisce aromaterapia, creando atmosfere che migliorano l’umore, relax per te e gli ospiti, efficace nel rilassamento e alleviare lo stress, adatto a persone di tutte le età.

【La migliore scelta del set regalo】: le candele profumate hanno un odore incredibile e ben confezionate, con belle lattine. 120 g ogni candela funziona circa 30 ore. Regalo perfetto per compleanni, vacanze, anniversari, festa della mamma, Natale

15,99 €