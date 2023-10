Yming Candele Profumate, Regalo Donna, Color Cloud e Mist Serie 8 Set Candele Profumate 480 G, Tempo di Combustione 160 Ore, Decorazione Candele, Alleviare lo Stress, Anniversario, Regalo Compleanno

Descrizione prodotto

Una vita calmante è una gioia per sempre. Goditi le candele profumate Yming e sperimenterai in modo unico il relax. Basta accenderlo, guardare la fiamma ballare, e respirare lentamente per alcuni minuti.

Queste candele profumate sono perfette per tutte le occasioni. Ovunque tu sia, l’aroma rilassante di questo lussuoso set di candele ti farà godere di più della tua vita. Sia illuminato o meno, aggiunge anche più estetica al tuo spazio, rendendolo un arredamento fantastico.

Profumo diverso

Calma i tuoi sensi purificando l’aria con 8 incantevoli profumi. Ogni giorno è diverso, quindi perché non provare una varietà di fragranze di candele di cera di soia di Yming per sentirsi felici, rilassati e speciali. Le nostre candele profumate sono disponibili in diversi profumi, permettendoti di sperimentare benessere e comfort simili alla spa. Ogni profumo ti offre molteplici indulgenze, e puoi anche indulgere nei suoi molteplici usi.

Idea regalo perfetta

Una bella candela profumata è un ottimo regalo che desideri dare a qualcuno. Il loro forte profumo accattivante e l’aspetto nobile saranno la ragione per cui tua madre, padre, amante, moglie, sorella, fratello, amico continuerà a sorridere.

Candele profumate di soia premium

Le nostre candele profumate sono realizzate con soia naturale di alta qualità e stoppino in puro cotone, la cera di soia è delicata e setosa, ha un odore fresco e puro, e riempirà la tua stanza di fragranza.

Scelta regalo perfetta

Invia agli amici

Invia amante

Invia te stesso

Quando si tratta dei nostri set regalo di lusso per candele, c’è sempre qualcosa per tutti. Ogni splendido set viene fornito in una graziosa scatola da cui rimarrai affascinato. Le nostre candele sono il miglior regalo per qualcuno a cui tieni, sono uniche e significative.

Cera di soia naturale al 100%: le candele profumate sono realizzate con pura cera di soia e oli essenziali e uno stoppino completamente naturale, senza coloranti artificiali o coloranti e bruciano senza fumo. Le candele profumate vengono utilizzate a lungo, il che può creare una buona atmosfera e portare il calore di casa.

Lunga durata: candele profumate per la casa, 70,9 g di candele ciascuna possono bruciare per quasi 15-20 ore. 8 lattine di candele funzionano quasi 160 ore. Le candele portatili in latta creano un piacevole benessere profumato per te e la tua famiglia.

Squisiti barattoli, molteplici usi: ogni candela profumata ha un barattolo con bellissimi motivi artistici, adatto per decorare la tua casa o riporre piccoli oggetti dopo l’uso. Gli esempi includono orecchini di gioielli o contenitori decorativi, vasi di fiori, posaceneri, ecc.

Set regalo perfetto: set regalo perfetto per candele, il set regalo di candele viene fornito con una bella scatola regalo, adatto per qualsiasi vacanza o evento speciale, come la festa della mamma, la festa del papà, San Valentino, festa dei bambini, anniversario, Ringraziamento, compleanno, Natale, insegnanti, regalo ideale per amiche.