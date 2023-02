YMIFEEY Collant Termici Donna Calze Felpate Donna Collant Foderati in Pile 300g Calze Donna Invernali Fake Collant Felpati Traslucido/Nero/Carne Color, Un Paio

-informazioni sul prodotto:



Materiale: 80% poliammide e 20% nylon

Colore: come mostrato

Dimensioni: lunghezza: 35,4 pollici/90 cm, circonferenza vita: 20,9 pollici/53,2 cm.

-Pacchetto incluso:



1*collant termici donna



-Note calde:



1. Diversi monitor per computer, il colore potrebbe essere più chiaro o più scuro.

2. A causa della misurazione manuale, si prega di consentire una deviazione della misurazione di 1-2 mm.

Materiali di alta qualità: i collant spessi sono realizzati in 80% poliammide e 20% nylon. Delicato sulla pelle e morbido, ti rende super caldo e molto confortevole. Istruzioni per il lavaggio: lavabile in lavatrice.

Acrilico

A tema

Dimensioni: lunghezza: 90 cm, circonferenza vita: 53,2 cm. Taglia unica adatta a tutti, ha una buona elasticità, offre una vestibilità perfetta e un comfort extra.

Design: lo strato interno dei leggings è di colore della pelle e lo strato esterno è nero strato sottile. Controlla la parte superiore, senza arricciatura, adatta per il design della suola per offrirti il massimo comfort e moda.

Applicazione: i collant sono un’ottima scelta per spettacoli di danza, feste in maschera e feste a tema. Il colore è classico, puoi abbinare vestiti e scarpe come preferisci. È anche un regalo caldo per la tua famiglia, gli amici o per te stesso.